Леклер объяснил, чем болид «Феррари» сезона-2023 хуже прошлогоднего
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал своё выступление в квалификации на Гран-при Монако и объяснил отличия между прошлогодней и нынешней машиной.
«В прошлом году машина гораздо лучше вела себя на кочках и неровностях. Если сравнивать поведение других машин с моей, увидите, как моя голова дёргается в третьем и 13-м поворотах. Пилотировать стало сложнее. В прошлом году подвеска поглощала эти колебания и я видел трассу лучше. Это главное отличие.
Машина как сумасшедшая скачет на кочках, я боролся с этим, а в конце квалификации просто атаковал и смотрел, что будет. В прошлом году я был уверен в машине и хорошо провёл квалификацию. Но в Монако всегда интересно, ощущения действительно потрясающие», — приводит слова Леклера Racingnews365.
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