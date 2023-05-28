Леклер объяснил, чем болид «Феррари» сезона-2023 хуже прошлогоднего

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал своё выступление в квалификации на Гран-при Монако и объяснил отличия между прошлогодней и нынешней машиной.

«В прошлом году машина гораздо лучше вела себя на кочках и неровностях. Если сравнивать поведение других машин с моей, увидите, как моя голова дёргается в третьем и 13-м поворотах. Пилотировать стало сложнее. В прошлом году подвеска поглощала эти колебания и я видел трассу лучше. Это главное отличие.

Машина как сумасшедшая скачет на кочках, я боролся с этим, а в конце квалификации просто атаковал и смотрел, что будет. В прошлом году я был уверен в машине и хорошо провёл квалификацию. Но в Монако всегда интересно, ощущения действительно потрясающие», — приводит слова Леклера Racingnews365.