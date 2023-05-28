Баттон: квалификация в Монако — лучшая, что я когда-либо видел

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон прокомментировал квалификацию Гран-при Монако в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Это потрясающе. Лучшая квалификация из всех, какие я когда-либо наблюдал. Четыре гонщика из четырёх команд расположились в пределах двух десятых. И вы знаете, что они выкладываются на полную катушку. Ферстаппен выдал невероятный последний сектор, это было похоже на компьютерную игру», — приводит слова Баттона GPFans.

Макс Ферстаппен стал обладателем поула в Монако. Второй результат показал Фернандо Алонсо, третий — Шарль Леклер. При этом монегаск получил штраф в три позиции. Четвёртое место у Эстебана Окона.

Напомним, гонка на Гран-при Монако стартует в 16:00 мск. Лидером общего зачёта пилотов является действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.