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Ферстаппен прокомментировал вторую победу на Гран-при Монако в карьере

Ферстаппен прокомментировал вторую победу на Гран-при Монако в карьере
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Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Монако, состоявшейся сегодня, 28 мая, в Монте-Карло.

«Гонка получилась трудной. Изначально мы были на «медиуме», а Алонсо — на «харде», и не собирались так долго оставаться на трассе, но это необходимо было сделать — приближался дождь.

На мокрой трассе также было непросто, нужно было круг за кругом адаптироваться к асфальту, в одном из эпизодов я даже заблокировал колёса и чуть не вылетел. Приятно победить, если учесть, какой была погода, но мы не лишись хладнокровия и набрали немало очков», — сказал Ферстаппен после выступления.

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