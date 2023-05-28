Баттон: был немного удивлён пит-стопом Алонсо

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон подвёл итоги гонки Гран-при Монако, состоявшейся сегодня, 28 мая, в Монте-Карло.

В частности, Баттон высказался о первом пит-стопе испанца Фернандо Алонсо, перешедшего на шины «медиум», несмотря на дождь, однако уже спустя несколько минут сменившего их на промежуточные.

«Макс выкладывался намного сильнее, чем я ожидал, с учётом условий. Было несколько столкновений с ограждениями, но я должен признать, что большинство пилотов выступили хорошо.

Я был немного удивлён [первым] пит-стопом Фернандо. Да, возможно, «Астон Мартин» не хотели переходить на промежуточные шины так быстро, но я удивлён, что Алонсо решился на пит-стоп в такой момент. Когда вы не знаете, будет ли трасса влажной или сухой, то ждёте. Но, так или иначе, он стал вторым», – приводит слова Баттона Sky Sports.

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