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Хэмилтон: уверен, что на следующей неделе наша техника окажется гораздо лучше

Хэмилтон: уверен, что на следующей неделе наша техника окажется гораздо лучше
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Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал финиш на четвёртом места на Гран-при Монако Формулы-1, а также работу обновлений машины.

«Я очень доволен. Мы продвинулись вперёд. Перед уикендом я не знал, где мы окажемся, так что четвёртое и пятое места — отличные очки для команды. Большое спасибо всем на базе за подготовку обновлений. Мы их не разбили, опередили „Феррари“ и заработали отличные очки.

На следующей денеге Барселона станет для нас идеальной тестовой трассой, ведь здесь трудно всё понять. Я чувствовал, что по крайней мере одна область машины стала лучше, но не знаю, как всё будет на следующей неделе. Уверен, что на следующей неделе наша техника окажется гораздо лучше", — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

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