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«Не знаем, за что штраф». Штайнер раскритиковал стюардов за непоследовательные решения

«Не знаем, за что штраф». Штайнер раскритиковал стюардов за непоследовательные решения
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Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер подвёл итоги Гран-при Монако, где его гонщикам не удалось набрать очков, а также прокомментировал наказание Нико Хюлькенберга за агрессивный обгон Логана Сарджента на первом круге гонки. Немцу дали пять штрафных секунд.

«Мы попробовали всё что можно, чтобы попасть в очки. Нет смысла в финише 12-м, 13-м или 14-м, так что мы решили рискнуть: сначала долго оставались на трассе, а потом перешли на шины для сильного дождя, ведь ты никогда не знаешь, что может произойти. Но не сработало.

Гонка была проиграна вчера в квалификации, и мы знали, что если не произойдёт чего-то особенного, то мы не сможем попасть в очки. Мы старались, каждый упорно работал. И мы получили штраф на первом круге — мы не знаем, за что. Вновь непоследовательность со стороны ФИА. Но похоже, что теперь это нормально», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».

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