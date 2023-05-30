Парный дрифт гоночных КАМАЗов: в Нижнем Новгороде пройдёт второй этап RDS GP

Сильнейшие пилоты главного чемпионата страны по дрифту возвращаются на трассу – 3 и 4 июня в Нижнем Новгороде пройдёт второй этап Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP).
Предстоящий этап покажет уникальный формат заезда – впервые в истории в парном дрифте встретятся два гоночных грузовика прославленной команды «КАМАЗ-мастер» под управлением легенд «Дакара» и «Шёлкового пути» Эдуарда Николаева и Антона Шибалова.
Первый этап нового сезона RDS GP преподнёс немало сюрпризов. Не в последнюю очередь из-за капризов погоды и технических проблем вышло так, что ряд опытнейших пилотов выбыли из борьбы ещё на стадии топ-16. А дебютанты главной дрифт-серии страны показали свои амбиции, дойдя до топ-8, полуфинала и финала.
Расписание 2 этапа RDS GP 2023 на «Нижегородском кольце»:
3 июня, суббота:
8:30-9:30 — тренировки
10:00-13:30 — квалификация
14:00-15:00 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия
15:20-15:30 — дрифт на грузовиках в исполнении пилотов «КАМАЗ-мастер»
15:30-18:00 — парные заезды топ-32
4 июня, воскресенье:
9:30-11:00 — тренировки
11:30-12:30 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия
13:00-14:30 — парные заезды топ-16
14:30-15:00 — дрифт на грузовиках в исполнении пилотов «КАМАЗ-мастер»
16:00-18:00 — парные заезды топ-8/топ-4/финал
18:30-19:00 — церемония награждения.
Вместе с болельщиками на трибунах увидеть весь уик-энд в полном формате смогут зрители RDS TV — в прямой видеотрансляции на платформе будут показаны квалификация и парные заезды, включая выступления «КАМАЗ-мастер».
Автодром «Нижегородское кольцо» – одна из любимых трасс пилотов Российской Дрифт Серии благодаря интересной скоростной конфигурации и современной инфраструктуре. С момента открытия в 2010 году трасса стала местом проведения многих российских гоночных серий на автомобилях и мотоциклах — RDS GP, РСКГ, RSBK, MaxPowerCars, National Light Series, RDRC и картинг. Трасса построена в соответствии со стандартами Международной автомобильной федерации (FIA).
Напомним, что победителем первого этапа стал Антон Козлов. Пилот Carville Racing в доминирующем стиле дебютировал в RDS GP.
RDS GP. Личный зачёт. Топ-3:
1. Антон Козлов (Carville Racing).
2. Чарльз НГ (STAR PЁR STARS AIMOL).
3. Георгий Чивчян (TAKAYAMA FORWARD AUTO).
RDS GP. Командный зачёт. Топ-3:
1. Carville Racing.
2. STAR PЁR STARS AIMOL.
3. TAKAYAMA FORWARD AUTO.
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