Хорнер высказался об уходе главы инженерного отдела «Ред Булл» в «Макларен»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал уход главы инженерного отдела австрийской команды Роба Маршалла в «Макларен», где он стал техническим директором по проектированию и дизайну.

«Мы бы хотели поблагодарить Роба за всё, что он сделал для команды за последние 17 лет. Его работа над поколением машин, которые подарили нам четыре невероятных чемпионских дубля с 2010 по 2013 год, была поистине выдающейся. Он с тех пор продолжал оставаться ключевой фигурой в команде, а в 2016 году получил должность главы инженерного отдела, что позволило ему участвовать в других проектах по всему бизнесу. Нам будет не хватать его влияния, мы ещё раз благодарим его за всё, что он сделал, и желаем всего наилучшего в новой роли», — приводит слова Хорнера пресс-служба «Ред Булл».