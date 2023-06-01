В «Мерседесе» заявили, что готовят много обновлений на ближайших этапах

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал о планах команды продолжать существенно обновлять болид.

«Разумеется, мы с холодной головой оценим обновления, привезённые в Монако, на более классическом автодроме в Барселоне. Но вместе с этим мы параллельно будем двигаться дальше в ряде других вещей.

Мы планируем привезти немного обновлений уже на Гран-при Испании и ещё много разных новинок на последующих гонки. Мы не можем позволить себе делать всё последовательно, хотя это было бы более академически правильно. Но это был бы слишком медленный путь», – приводит слова Эллисона портал RacingNews365.

Напомним, Гран-при Испании станет седьмой гонкой в текущем сезоне Формулы-1 и пройдёт с 2 по 4 июня на треке в Барселоне. Сейчас «Мерседес» располагается на третьем месте в Кубке конструкторов, имея в своём активе 119 очков.