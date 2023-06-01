Шарль Леклер назвал одну из основных проблем болида «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался на тему обновлений, запланированных на Гран-при Испании, рассказав о главных трудностях, с которыми сталкивается его болид.
«Наша машина очень «пиковая». Она хорошо работает в квалификации, на свежих шинах всё нормально. Но когда мы выходим за пределы этого окна, то теряем прижимную силу и стабильность. Мы работаем над этим, чтобы улучшить болид.
Изначально мы не понимали, почему это происходит, но сейчас, кажется, имеем некоторые предположения – гонка в Барселоне должна нам помочь.
В наших ожиданиях было бороться за чемпионство после 2022 года, но начало сезона разочаровало. Тем не менее я не думаю, что нам надо начинать всё сначала», – приводит слова Леклера портал Formu1a.uno.
Напомним, Гран-при Испании станет седьмой гонкой в текущем сезоне Формулы-1 и пройдёт с 2 по 4 июня. Сейчас монегаск занимает седьмое место в личном зачёте, имея в своём активе 42 очка.
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