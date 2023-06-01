«Ему просто не везёт». Алонсо выступил в защиту Стролла

Двукратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался на тему неудачных выступлений своего напарника Лэнса Стролла в последних двух гонках.

«Мне кажется, Лэнсу просто очень сильно не повезло в двух последних Гран-при.

Судите сами: в Бахрейне он показал отличный темп, управляя машиной, по сути дела, одной рукой. Потом случилась поломка в Джидде, когда он ехал пятым впереди обеих «Феррари». В Майами мы слишком сильно рисковали в первом сегменте квалификации – это всё испортило.

В Монако же он стал жертвой осколков от машины Норриса – это поставило крест на его перспективах в гонке. Но если вы посмотрите на весь уикенд, выяснится, что он был очень быстр, проигрывая лучшему времени всего полторы десятки с круга.

Надеюсь, в скором времени удача вернётся к нему. На мой взгляд, у него нет проблем с темпом. Произошли несчастные случаи, в которых он не был виноват», – приводит слова Алонсо портал RaceFans.