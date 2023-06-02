Ферстаппен выиграл 58% гонок Формулы-1 с 2021 года
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Пользователь Reddit подсчитал, что с 2021 года Макс Ферстаппен выиграл 58% всех гонок Формулы-1. На счету нидерландца 29 побед в 50 Гран-при. За это Ферстаппен также попадал в тройку лучших в 84% гонок.
Всего за карьеру он победил в 39 Гран-при и занимает шестое место в истории по этому показателю. Нидерландский пилот «Ред Булл» в 2021 году впервые стал чемпионом мира Формулы-1, а в 2022-м повторил это достижение. В нынешнем сезоне Ферстаппен выиграл четыре из шести прошедших Гран-при. На его счету 144 очка. У ближайшего преследователя нидерландца мексиканца Серхио Переса из «Ред Булл», победившего в двух Гран-при, 105 очков. Третье место занимает Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» с 93 очками.
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