Расселл рассказал о проблемах, которые возникли у «Мерседеса» на тренировка на ГП Испании

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментируйте итоги первых двух свободных практик на Гран-при Испании и рассказал о небольших сложностях во время тренировок.

«Мне кажется, борьба между нами, «Феррари» и «Альпин» будет очень плотной, и не уверен, что завтра нас ждёт какой-то невероятный день. Но я думаю, что в воскресенье наша машина будет лучше, чем в субботу, и мы исходим из этого. В тренировках возникли проблемы с дельфинированием, но ничего серьёзного: просто переборщили с дорожным просветом, пришлось его увеличить», — приводит слова Расселла Crash.net.

Джордж Расселл на тренировках в Барселоне показал десятый и восьмой результаты, соответственно. Его напарник Льюис Хэмилтон был 11-м и 12-м.