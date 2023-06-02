Расселл рассказал о проблемах, которые возникли у «Мерседеса» на тренировка на ГП Испании
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментируйте итоги первых двух свободных практик на Гран-при Испании и рассказал о небольших сложностях во время тренировок.
«Мне кажется, борьба между нами, «Феррари» и «Альпин» будет очень плотной, и не уверен, что завтра нас ждёт какой-то невероятный день. Но я думаю, что в воскресенье наша машина будет лучше, чем в субботу, и мы исходим из этого. В тренировках возникли проблемы с дельфинированием, но ничего серьёзного: просто переборщили с дорожным просветом, пришлось его увеличить», — приводит слова Расселла Crash.net.
Джордж Расселл на тренировках в Барселоне показал десятый и восьмой результаты, соответственно. Его напарник Льюис Хэмилтон был 11-м и 12-м.
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