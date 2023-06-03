Норрис рассказал о проблемах с болидом на пятничных тренировках Гран-при Испании
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал результаты пятничных тренировок на Гран-при Испании и высказался о проблемах с болидом.
«Тяжело, это был тяжёлый день. Одна из наших самых сложных пятниц с точки зрения темпа и настроек. В первой тренировке мы столкнулись с некоторыми проблемами, что-то из них удалось решить, а с чем-то я всё ещё борюсь. До сих пор есть проблемы с управляемостью, с тем, чтобы собрать круг и это приводит к ошибкам. Но у нас есть скорость, так что проблемы можно решить.
Что касается изменений конфигурации трассы, то увидим в воскресенье. Не сказал бы, что я боролся с кем-то, но преследовал соперников. Иногда ощущения лучше, иногда хуже. Так что пока ответа нет, разберёмся», — приводит слова Норриса Racingnews365.
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