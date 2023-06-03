Марко: когда я сравнил Макса с Сенной, все улыбались, но их аргументы закончились

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высоко оценил талант пилота Макса Ферстаппена, снова напомнив о сравнении его с легендой Формулы-1 Айртоном Сенной.
«Я сравнил Макса с Сенной несколько лет назад, люди реагировали на меня со снисходительной улыбкой. В итоге всезнайки с годами лишились аргументов. Макс развился не только как пилот, но и как личность. Невероятный квалификационный круг, который он исполнил в Монако в субботу, — уже так близок к Сенне. Макс — лучший по всем показателям», — приводит слова Марко PlanetF1.
С 2021 года Ферстаппен выиграл 58% всех гонок Формулы-1. На счету нидерландца 29 побед в 50 Гран-при. За это время Макс также попадал в тройку лучших в 84% гонок. Всего за карьеру он победил в 39 Гран-при и занимает шестое место в истории по этому показателю.
- 3 июня 2023
-
11:48
-
11:08
-
10:53
-
10:21
-
10:11
-
09:58
-
09:00
-
00:28
- 2 июня 2023
-
23:58
-
23:20
-
22:40
-
21:58
-
21:23
-
21:13
-
20:33
-
19:49
-
19:01
-
18:00
-
17:44
-
17:00
-
16:47
-
15:59
-
15:33
-
15:00
-
14:15
-
13:17
-
12:00
-
11:20
-
10:43
-
10:00
-
09:59
-
01:24
-
00:57
-
00:46
-
00:01