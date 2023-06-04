Ландо Норрис: я вообще даже не задумывался о том, чтобы попасть в тройку лидеров

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился своими ощущениями после успешной квалификации в рамках Гран-при Испании.

«Был ли я удивлён? Я бы сказал, да. У нас была одна из худших по скорости практик в пятницу, мы не чувствовали, что сможем так хорошо выступить. Это большой сюрприз.

Я шокирован даже, если честно. Мы никак глобально не поменяли машину, последнее изменение мы произвели в Баку, поменяли днище, и я бы не сказал, что этот апгрейд сделал нас лучше, скорее, дал другое направление для работы.

На самом деле глобально ничего не поменялось. Это всё та же машина, с которой мы постоянно мучаемся. Просто получилось выжать единожды хороший результат», — приводит слова Норриса портал Motorsport.