Ландо Норрис: я вообще даже не задумывался о том, чтобы попасть в тройку лидеров
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Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился своими ощущениями после успешной квалификации в рамках Гран-при Испании.
«Был ли я удивлён? Я бы сказал, да. У нас была одна из худших по скорости практик в пятницу, мы не чувствовали, что сможем так хорошо выступить. Это большой сюрприз.
Я шокирован даже, если честно. Мы никак глобально не поменяли машину, последнее изменение мы произвели в Баку, поменяли днище, и я бы не сказал, что этот апгрейд сделал нас лучше, скорее, дал другое направление для работы.
На самом деле глобально ничего не поменялось. Это всё та же машина, с которой мы постоянно мучаемся. Просто получилось выжать единожды хороший результат», — приводит слова Норриса портал Motorsport.
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