Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен прокомментировал 40-ю победу в карьере

Ферстаппен прокомментировал 40-ю победу в карьере
Комментарии

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Испании, состоявшейся сегодня, 4 июня, в Барселоне. Стоит отметить, что голландец в 40-й раз в карьере оказался на высшей ступеньке пьедестала почёта.

«Большое удовольствие пилотировать такую машину. У нас сегодня была иная шинная стратегия, но мы победили, и это потрясающе. Я знал, что старт может быть сложным для нас, но, к счастью, ничего не произошло. Рад, что мы провели сильный уикенд», — сказал Ферстаппен после выступления.

Гран-при Испании. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 66 кругов.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +24.090.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +32.289.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +35.812.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +45.698.
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:03.320.
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:04.127.
8. Эстебан Окон («Альпин») +1:09.242.
9. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:11.878.
10. Пьер Гасли («Альпин») +1:13.530.

Материалы по теме
Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон — второй, Расселл — третий

Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Барселоне:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023