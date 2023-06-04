Ферстаппен прокомментировал 40-ю победу в карьере

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Испании, состоявшейся сегодня, 4 июня, в Барселоне. Стоит отметить, что голландец в 40-й раз в карьере оказался на высшей ступеньке пьедестала почёта.

«Большое удовольствие пилотировать такую машину. У нас сегодня была иная шинная стратегия, но мы победили, и это потрясающе. Я знал, что старт может быть сложным для нас, но, к счастью, ничего не произошло. Рад, что мы провели сильный уикенд», — сказал Ферстаппен после выступления.

Гран-при Испании. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 66 кругов.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +24.090.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +32.289.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +35.812.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +45.698.

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:03.320.

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:04.127.

8. Эстебан Окон («Альпин») +1:09.242.

9. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:11.878.

10. Пьер Гасли («Альпин») +1:13.530.

Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Барселоне: