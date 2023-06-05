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Перес показал лучший результат в гонке ГП Испании, чем спрогнозировали в «Ред Булл»

Перес показал лучший результат в гонке ГП Испании, чем спрогнозировали в «Ред Булл»
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Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес показал лучший результат в минувшем Гран-при Испании, чем ожидала команда, сообщил глава коллектива Кристиан Хорнер.

Напомним, Перес занял только 11-е место в квалификации, однако в гонке финишировал четвёртым, уступив 3,5 секунды британцу Джорджу Расселлу из «Мерседеса». По словам Хорнера, в проведённой перед гонкой симуляции Перес не должен был подняться выше пятой строчки.

«Тот факт, что он был в паре секунд от Джорджа и охотился на него, является отличным возвращением, особенно во второй половине гонки», – приводит слова Хорнера издание RaceFans.

Гран-при Испании. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 66 кругов.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +24.090.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +32.289.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +35.812.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +45.698.
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:03.320.
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:04.127.
8. Эстебан Окон («Альпин») +1:09.242.
9. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:11.878.
10. Пьер Гасли («Альпин») +1:13.530.

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