Перес показал лучший результат в гонке ГП Испании, чем спрогнозировали в «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес показал лучший результат в минувшем Гран-при Испании, чем ожидала команда, сообщил глава коллектива Кристиан Хорнер.

Напомним, Перес занял только 11-е место в квалификации, однако в гонке финишировал четвёртым, уступив 3,5 секунды британцу Джорджу Расселлу из «Мерседеса». По словам Хорнера, в проведённой перед гонкой симуляции Перес не должен был подняться выше пятой строчки.

«Тот факт, что он был в паре секунд от Джорджа и охотился на него, является отличным возвращением, особенно во второй половине гонки», – приводит слова Хорнера издание RaceFans.

Гран-при Испании. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 66 кругов.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +24.090.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +32.289.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +35.812.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +45.698.

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:03.320.

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:04.127.

8. Эстебан Окон («Альпин») +1:09.242.

9. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:11.878.

10. Пьер Гасли («Альпин») +1:13.530.