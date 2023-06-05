Вассёр объяснил, почему «Феррари» поставила Леклеру шины «хард», хотя он просил «софт»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр объяснил решение команды не ставить шины «софт» на авто пилота Шарля Леклера в ходе гонки Гран-при Испании. Напомним, Леклер, получивший от инженера команду зайти на второй пит-стоп и перейти на «хард», выступил против, заявив, что нужно поставить «софт», с чем представитель команды согласился, однако за считаные метры до пит-стопа сообщил, что будет поставлен «хард».

Как рассказал Вассёр, отказ от «софта» был продиктован опасениями команды, что шины не выдержат 25 кругов. Стоит обратить внимание, что предыдущий отрезок на этой резине тоже состоял из 25 кругов и при этом преодолевался на более тяжёлой машине.

Напомним, на Гран-при Испании Леклер показал 11-й результат.

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