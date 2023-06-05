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Майк Крак объяснил, что не позволило Алонсо и Строллу выступить лучше на Гран-при Испании

Майк Крак объяснил, что не позволило Алонсо и Строллу выступить лучше на Гран-при Испании
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Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказал мнение, что решение начать гонку Гран-при Испании на шинах «софт» обоими пилотами предопределило их результаты. Напомним, Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо показали шестой и седьмой результат соответственно.

«Есть небольшое разочарование в нашем темпе, особенно в первом отрезке на мягких шинах. Если провести сравнение с показателями наших прямых конкурентов, то станет очевидно, что у нас не хватало скорости. Теперь нам действительно нужно понять причину, ведь в начале разрыв был довольно существенным. Некоторые машины фактически просто не замечали нас. И нам нужно с этим разобраться.

А вообще я думаю, что даже если бы мы начали заезд вторыми, удержать «Мерседес» позади на начальном этапе гонки, на первых 15 кругах, всё равно было бы очень непросто. Полагаю, временами мы были на пять-шесть, а то и на семь десятых медленнее. Этот вопрос нужно решить», — приводит слова Крака Motorsport.

«Астон Мартин» открыл новую базу:

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