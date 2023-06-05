Хорнер рассказал о случае, показывающем прогресс Ферстаппена

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал об интересном случае, который наглядно иллюстрирует прогресс пилота команды Макса Ферстаппена.
Во время второй практики Гран-при Испании Ферстаппен услышал в радиосообщении команды рингтон мобильного телефона и спросил, звонит ли это телефон консультанта команды Хельмута Марко.
«Я думаю, что в 2016 году (в 2016 году Ферстаппен одержал первую победу в Формуле-1 — Прим. «Чемпионата») он был ещё очень сырым, но он был невероятно быстр и невероятно талантлив.
У него всё ещё есть та природная скорость и потрясающие способности. Но я думаю, что сейчас к этому добавились опыт, всестороннее развитие и умственные способности.
Когда он находится в машине и узнаёт, что это звонит телефон Хельмута Марко, у него просто появляется дополнительная пропускная способность, которая выводит его на другой уровень. Думаю, самое интересное в нём то, что он продолжает становиться лучше», — приводит слова Хорнера Motorsport.
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