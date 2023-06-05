Шибалов — об участии в парном дрифте: супер-мероприятие, просто шикарное, прямо праздник

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов прокомментировал участие во втором этапе RDS GP в Нижнем Новгороде. Шибалов совместно с Эдуардом Николаевым приняли участие в парном заезде.

«Супер-мероприятие, просто шикарное! Мероприятие мирового формата: очень сильные участники, серьёзная техника. Мастерство пилотов вызывает восхищение. У нас в стране, оказывается, единственный во всём мире двукратный чемпион по дрифту — это Георгий Чивчян. Сильный Аркадий Цареградцев. И у них в команде много молодёжи, которая даёт серьёзную конкуренцию для всех пилотов.

Интересно было понаблюдать за новой дисциплиной. Увидели, какая там действительно напряжённая, интересная борьба. Не знаю, на каждом ли этапе так, но на этом была до последнего метра, в отличие от нашей дисциплины. Очень динамично и зрелищно, очень много зрителей. Прямо праздник-праздник.

Хороший опыт для нас и нашей техники. Считаю, для нас он полезен во всех смыслах. Надеюсь, ещё удастся поучаствовать в таком мероприятии», — приводит слова Шибалова официальный сайт команды «КАМАЗ-мастер».