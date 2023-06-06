«Худшая на свете». Хэмилтон подшутил над Сайнсом из-за его панамы с красным перцем

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон во время Гран-при Испании подшутил над испанским гонщиком «Феррари» Карлосом Сайнсом из-за его выбора панамы.
Фото: Formula 1 (Twitter)
«У меня есть отличная фотография Карлоса. Ранее я сделал отличный снимок с ним. Это самая худшая панама на свете!» — сказал Хэмилтон на видео, опубликованном пресс-службой Формулы-1.
Напомним, на Гран-при Испании, который прошёл со 2 по 4 июня в Барселоне, Хэмилтон показал второй результат. Сайнс финишировал пятым. Победителем гонки стал пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В общем зачёте пилотов Льюис в настоящий момент занимает четвёртое место (87 очков), Сайнс занимает шестую позицию (58 баллов).
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