«Удар по его самолюбию». Инсайдер — о реакции Тома Круза на встречи Хэмилтона и Шакиры
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Звёздный голливудский актёр Том Круз якобы довольно болезненно воспринял недавние новости о неоднократных встречах поп-исполнительницы Шакиры и семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, выступающего за «Мерседес». Ранее в прессе не раз появлялись сообщения, согласно которым между Шакирой и Хэмилтоном возникли романтические отношения.
«Это был огромный удар по самолюбию Тома. Ещё болезненнее всё от того, что он считает Льюиса своим приятелем», — приводит слова одного из неназванных источников издание OK Magazine.
Сообщается, будто бы сам Круз настойчиво добивался внимания Шакиры, но исполнительница дала понять, что не заинтересована в отношениях с ним.
Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:
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