Тото Вольф ответил на вопрос, сможет ли «Ред Булл» выиграть все гонки в этом сезоне

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями о доминировании австрийской команды «Ред Булл» в нынешнем сезоне Формулы-1. Вольф высказал мнение, что победа «Ред Булл» в каждом Гран-при нынешнего сезона не пошла бы на пользу «Королевским гонкам». До сих пор пилоты австрийского гоночного коллектива (Макс Ферстаппен и Серхио Перес) одержали победы во всех гонках.
«Может ли «Ред Булл» выиграть все Гран-при в этом сезоне? Я надеюсь, что нет, потому что это было бы нехорошо для Формулы-1. Однако у них есть машина, с помощью которой это возможно», — приводит слова Вольфа Oe24.at.
Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:
Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказал мнение, что даже после всех обновлений, которые недавно представили соперники, перевес «Ред Булл» всё ещё гораздо выше.
- 7 июня 2023
-
16:09
-
15:55
-
15:47
-
15:25
-
14:58
-
14:17
-
14:04
-
13:29
-
13:15
-
12:15
-
11:08
-
10:54
-
10:52
-
09:58
-
00:37
- 6 июня 2023
-
23:35
-
23:20
-
21:52
-
20:56
-
20:40
-
20:10
-
19:55
-
19:45
-
19:21
-
18:36
-
18:33
-
18:32
-
17:26
-
17:17
-
16:57
-
15:38
-
15:03
-
14:29
-
14:13
-
13:58