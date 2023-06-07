Тото Вольф ответил на вопрос, сможет ли «Ред Булл» выиграть все гонки в этом сезоне

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями о доминировании австрийской команды «Ред Булл» в нынешнем сезоне Формулы-1. Вольф высказал мнение, что победа «Ред Булл» в каждом Гран-при нынешнего сезона не пошла бы на пользу «Королевским гонкам». До сих пор пилоты австрийского гоночного коллектива (Макс Ферстаппен и Серхио Перес) одержали победы во всех гонках.

«Может ли «Ред Булл» выиграть все Гран-при в этом сезоне? Я надеюсь, что нет, потому что это было бы нехорошо для Формулы-1. Однако у них есть машина, с помощью которой это возможно», — приводит слова Вольфа Oe24.at.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:

Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказал мнение, что даже после всех обновлений, которые недавно представили соперники, перевес «Ред Булл» всё ещё гораздо выше.