Formu1a.uno: Доменикали добивается увеличения числа команд в Формуле-1 до 12 в 2026 году
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Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали предпринимает попытки убедить команды чемпионата дать согласие на увеличение числа участников на стартовой решётке до 12 в 2026 году. Об этом информирует Formu1a.uno.
При этом сообщается, что взнос кандидатов на участие в Формуле-1 может быть увеличен с $ 200 млн до приблизительно $ 1 млрд. В таком случае большие команды будут готовы согласиться с предложением Доменикали.
Ранее несколько гоночных коллективов уже подали заявки на участие в Формуле-1. В их числе Rodin Carlin, LKY SUNZ из Юго-Восточной Азии, «Андретти», «Хайтек» и «Формула Эквал». Carlin уже участвует в различных гоночных сериях, в частности в Формуле-2 и Формуле-3.
Квят разбил очки Доменикали во время благотворительного матча:
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