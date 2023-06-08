«Прямо как у Расселла». Росберг вспомнил свою аварию с Хэмилтоном в 2016 году

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг вспомнил о своей аварии с напарником по «Мерседесу» Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Испании в 2016 году, в результате которой обе машины сошли с дистанции, а победу одержал Макс Ферстаппен.
Росберг считает, что инцидент был похож на столкновение Хэмилтона с Джорджем Расселлом в квалификации Гран-при Испании в минувшие выходные.
«Всё прямо как у Джорджа Расселла. Я не видел Льюиса, и как я должен был понять, что он сзади? Очень похожие инциденты, правда. Но потом ситуация была немного иной. Пришёл рычащий Вольф, что было логично, он высказывался, и потом какое-то время была абсолютная тишина. Очень тяжёлый момент. Затем в понедельник мы приехали к Ники Лауде на Ибицу, он проявил себя в качестве посредника, и мы немного сблизились», — приводит слова Росберга Motorsport-Total.
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