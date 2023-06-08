Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-1 прояснила вероятность отмены Гран-при Канады из-за пожаров в стране

Формула-1 прояснила вероятность отмены Гран-при Канады из-за пожаров в стране
Аудио-версия:
Комментарии

Формула-1 ожидает, что Гран-при Канады пройдёт в штатном режиме, несмотря на лесные пожары, которые бушуют в стране. Рисков отмены этапа сейчас нет. Об этом информирует RaceFans.

Сообщается, что представители Формулы-1 активно мониторят ситуацию в стране и на данный момент не видят причин для отмены этапа. Отмечается, что пожары полыхают примерно в 800 км от автодрома, а качество воздуха в Монреале, где проходит Гран-при, уже начало улучшаться.

Монреаль – самый крупный город провинции Квебек, которая сейчас борется с лесными пожарами. Врачи и городские власти рекомендуют горожанам находиться дома, закрывать окна, избегать физических нагрузок и надевать дыхательные маски, выходя на улицу.

Гран-при Канады запланирован с 16 по 18 июня.

Самые памятные Гран-при Канады Формулы-1:

Материалы по теме
Организаторы Гран-при Канады сделали заявление на фоне лесных пожаров рядом с Монреалем
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023