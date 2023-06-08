Формула-1 прояснила вероятность отмены Гран-при Канады из-за пожаров в стране

Формула-1 ожидает, что Гран-при Канады пройдёт в штатном режиме, несмотря на лесные пожары, которые бушуют в стране. Рисков отмены этапа сейчас нет. Об этом информирует RaceFans.
Сообщается, что представители Формулы-1 активно мониторят ситуацию в стране и на данный момент не видят причин для отмены этапа. Отмечается, что пожары полыхают примерно в 800 км от автодрома, а качество воздуха в Монреале, где проходит Гран-при, уже начало улучшаться.
Монреаль – самый крупный город провинции Квебек, которая сейчас борется с лесными пожарами. Врачи и городские власти рекомендуют горожанам находиться дома, закрывать окна, избегать физических нагрузок и надевать дыхательные маски, выходя на улицу.
Гран-при Канады запланирован с 16 по 18 июня.
Самые памятные Гран-при Канады Формулы-1:
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