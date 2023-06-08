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Hola: Карлос Сайнс расстался с девушкой после семи лет отношений

Hola: Карлос Сайнс расстался с девушкой после семи лет отношений
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Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс расстался со своей девушкой, журналисткой Изабель Эрнаес. Об этом информирует издание Hola. Что стало причиной разрыва, неизвестно. Пара встречалась семь лет.

Фото: Из личного архива Изабель Эрнаес

Сообщается, что оба сейчас не планируют комментировать новость о расставании. По сведениям источника, каждый намерен сосредоточиться на профессиональной карьере.

Сайнс перешёл в «Феррари» перед сезоном 2021 года. В первый сезон выступлений в команде Сайнс занял пятую строчку в личном зачёте, опередив своего напарника Шарля Леклера. В сезоне-2022 занял пятое место в общем зачёте пилотов, набрав 246 очков. В нынешнем сезоне Формулы-1 Карлос в настоящий момент занимает шестое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 58 очков.

Карлос Сайнс показал, как он тренируется в сауне:

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