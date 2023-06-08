Hola: Карлос Сайнс расстался с девушкой после семи лет отношений

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс расстался со своей девушкой, журналисткой Изабель Эрнаес. Об этом информирует издание Hola. Что стало причиной разрыва, неизвестно. Пара встречалась семь лет.
Фото: Из личного архива Изабель Эрнаес
Сообщается, что оба сейчас не планируют комментировать новость о расставании. По сведениям источника, каждый намерен сосредоточиться на профессиональной карьере.
Сайнс перешёл в «Феррари» перед сезоном 2021 года. В первый сезон выступлений в команде Сайнс занял пятую строчку в личном зачёте, опередив своего напарника Шарля Леклера. В сезоне-2022 занял пятое место в общем зачёте пилотов, набрав 246 очков. В нынешнем сезоне Формулы-1 Карлос в настоящий момент занимает шестое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 58 очков.
Карлос Сайнс показал, как он тренируется в сауне:
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