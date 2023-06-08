Ферстаппен назвал качество, в котором Алонсо превосходит Хэмилтона

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что умственные способности пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо дают ему преимущество над представителем «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.
«Я считаю, что способность делать что-то серьёзное и думать о других вещах — большое преимущество в Формуле-1. Нельзя натренировать такие вещи. Лишь у нескольких пилотов это есть от природы.
Кого я имею в виду? Это точно Фернандо Алонсо — я чувствую это по тому, как он управляет машиной и обращает внимание на мелочи. Он демонстрирует эту способность — ведёт машину на пределе, но думает и о других вещах.
Я не назвал Льюиса Хэмилтона? Да, потому что Фернандо больше выделяется этим. Люди, вероятно, начнут ненавидеть меня за такое мнение, но именно так я это вижу», — приводит слова Ферстаппена The Times.
- 8 июня 2023
-
23:21
-
23:08
-
22:43
-
22:38
-
21:55
-
21:21
-
20:45
-
19:56
-
18:55
-
18:00
-
16:50
-
15:57
-
15:32
-
15:06
-
15:01
-
13:45
-
12:47
-
12:05
-
11:54
-
10:24
-
10:07
-
00:40
-
00:03
- 7 июня 2023
-
23:05
-
22:59
-
21:40
-
21:00
-
19:37
-
19:24
-
18:51
-
17:42
-
17:33
-
16:09
-
15:55
-
15:47