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Ферстаппен назвал качество, в котором Алонсо превосходит Хэмилтона

Ферстаппен назвал качество, в котором Алонсо превосходит Хэмилтона
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что умственные способности пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо дают ему преимущество над представителем «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

«Я считаю, что способность делать что-то серьёзное и думать о других вещах — большое преимущество в Формуле-1. Нельзя натренировать такие вещи. Лишь у нескольких пилотов это есть от природы.

Кого я имею в виду? Это точно Фернандо Алонсо — я чувствую это по тому, как он управляет машиной и обращает внимание на мелочи. Он демонстрирует эту способность — ведёт машину на пределе, но думает и о других вещах.

Я не назвал Льюиса Хэмилтона? Да, потому что Фернандо больше выделяется этим. Люди, вероятно, начнут ненавидеть меня за такое мнение, но именно так я это вижу», — приводит слова Ферстаппена The Times.

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