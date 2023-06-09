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Ньюи перечислил качества Ферстаппена, которые делают его идеальным гонщиком

Ньюи перечислил качества Ферстаппена, которые делают его идеальным гонщиком
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Главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи поделился мнением о пилоте команды Максе Ферстаппене, признавшись, что считает его идеальным гонщиком.

«Является ли Ферстаппен идеальным гонщиком? Я думаю, что да. Он просто здорово чувствует машину и обладает невероятными природными способностями. Возможно, на ранней стадии он допускал некоторые ошибки, потому что слишком сильно атаковал, но сейчас стал более рассудительным и добивается максимума. При этом он очень вдумчивый.

Кроме того, Макс здорово работает с шинами, в чём мы могли убедиться не раз за последние два года. Он действительно хорошо понимает, как пользоваться шинами. А сейчас это очень важный фактор», — приводит слова Ньюи Sky Sports.

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