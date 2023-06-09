В «Феррари» заявили, что не пытались копировать болид «Ред Булл»

Гоночный инженер «Феррари» Джок Клиа рассказал о стратегии развития итальянского болида.
«Когда люди запускают обновления в болиде, все всегда уверены в них. Так что никто не говорит: «Мы устанавливаем эти понтоны, но мы не убеждены, что это лучшее решение».
Мы все уверены в том, что делаем. Но, помимо всего прочего, нам нужно смотреть, что делают другие, чтобы сравнить с тем, что мы имеем, чтобы чему-то научиться.
По существу мы никого не копируем. Мы смотрим на то, что они делают, возвращаемся на фабрику и смотрим, работает ли это.
Новые боковые понтоны появились на машине потому, что они работают. В конце концов, мы следуем лишь за наукой и великой вещью – аэродинамикой.
Мы никогда не делаем точных копий, потому что простое копирование не работает. Тебе нужно время, чтобы разобраться с потенциальными обновлениями и только потом установить их на машину.
Поскольку доминирование «Ред Булл» очевидно, разумеется, тебе нужно очень внимательно следить за тем, что они делают. Так что это нормальный процесс», – приводит слова Клиа портал Motorsport.
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