В «Феррари» заявили, что не пытались копировать болид «Ред Булл»

Гоночный инженер «Феррари» Джок Клиа рассказал о стратегии развития итальянского болида.

«Когда люди запускают обновления в болиде, все всегда уверены в них. Так что никто не говорит: «Мы устанавливаем эти понтоны, но мы не убеждены, что это лучшее решение».

Мы все уверены в том, что делаем. Но, помимо всего прочего, нам нужно смотреть, что делают другие, чтобы сравнить с тем, что мы имеем, чтобы чему-то научиться.

По существу мы никого не копируем. Мы смотрим на то, что они делают, возвращаемся на фабрику и смотрим, работает ли это.

Новые боковые понтоны появились на машине потому, что они работают. В конце концов, мы следуем лишь за наукой и великой вещью – аэродинамикой.

Мы никогда не делаем точных копий, потому что простое копирование не работает. Тебе нужно время, чтобы разобраться с потенциальными обновлениями и только потом установить их на машину.

Поскольку доминирование «Ред Булл» очевидно, разумеется, тебе нужно очень внимательно следить за тем, что они делают. Так что это нормальный процесс», – приводит слова Клиа портал Motorsport.