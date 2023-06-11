«24 часа Ле-Мана»: «Пежо» вышел в лидеры, экипаж Квята отыграл семь позиций

Прошли первые восемь часов и десять минут легендарной марафонской гонки «24 часа Ле-Мана».
На трассе снова прошёл дождь, который спровоцировал ряд вылетов, жёлтых флагов и разных стратегических решений. В этих условиях экипаж «Феррари» №51 смог временно захватить лидерство и оторваться от преследователей на 47 секунд, однако Алессандро Пьер Гвиди потерял управление и развернулся в первой шикане, из-за чего попал в гравийную ловушку и откатился на пятую позицию.
Первое место сейчас занимает «Пежо» №94 под управлением Нико Мюллера, второе – «Феррари» с Никласом Никельсеном за рулём. На третью позицию тем самым сенсационно поднялся «Кадиллак» №2.
Экипаж «Премы» №63 с Даниилом Квятом в составе смог отыграть несколько позиций и расположился на 12-м месте в LMP2. Севший за руль Владислав Ломко из «Кул Рейсинг», напротив, проиграл одно место и идёт на 13-м месте в LMP2.
До финиша марафона остаётся 15 часов и 50 минут.
«24 часа Ле-Мана». Абсолютный зачёт.
1. «Пежо» (Луи Дуваль, Густаво Менезес, Нико Мюллер) – 10 пит-стопов.
2. «Феррари» (Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен) – 11 пит-стопов.
3. «Кадиллак» (Ирл Бамбер, Алекс Линн, Ричард Уэстбрук) – 9 пит-стопов.
4. «Тойота» (Камуи Кобаяси, Майк Конвэй, Хосе Мария Лопес) – 10 пит-стопов.
5. «Феррари» (Джеймс Каладо, Алессандро Пьер Гвиди, Антонио Джовинацци) – 10 пит-стопов.
«24 часа Ле-Мана». LMP2.
1. «Интер Европол Компетишен» (Фабио Шерер, Альберт Коста, Якуб Смишовски) – 12 пит-стопов…
12. «Према» (Даниил Квят, Дориан Пен, Мирко Бортолотти) – 10 пит-стопов…
13. «Кул Рейсинг» (Владислав Ломко, Ришад де Герус, Симон Пажно) – 10 пит-стопов.
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