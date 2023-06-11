Вольф: не хочу ехать в Канаду с заявлениями, что мы будет вторыми или третьими

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что команда сильно торопилась, когда работала над обновлениями болида, и призвал быть осторожнее с ожиданиями.
«Нужно делать своё дело. Вопрос не в том, насколько хорош наш болид, а в том, как хорошо мы понимаем его работу. В последние месяцы мы сильно торопились, делали всё в обход привычного процесса. Сейчас это принесло плоды, но надо быть осторожнее с ожиданиями. Не хочу ехать в Канаду с заявлениями, что мы будем вторыми или третьими. Нужно понимать ситуацию, мы вполне можем стать пятыми или шестыми.
Обычно говорят, если ты был быстр в Барселоне, то будешь быстр везде. Думаю, мы будем сильны в следующих гонках, но в какие-то моменты впереди может оказаться «Астон Мартин» или «Феррари», но гоночный темп останется нашей сильной стороной», — приводит слова Вольфа F1i.
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