Вольф объяснил, почему выступление в Испании не является определяющим для «Мерседеса»
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что выступление на прошедшем Гран-при Испании стало реализацией многомесячных усилий команды, добавив, что оно не определило расклад сил на стартовой решётке.
«Результат в Испании стал наградой за все усилия, вложенные в наше обновление. Мы остались довольны тем, как оно сработало, и это послужит отправной точкой для дальнейшего развития. Однако мы должны сдерживать ожидания.
Трасса в Барселоне подходила нашей машине, и мы ожидаем, что наши прямые конкуренты будут сильнее в предстоящих гонках. Отставание от «Ред Булл» значительное, и потребуется немало упорной работы, чтобы преодолеть его. Но мы готовы принять вызов», – приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».
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