Организаторы Гран-при Бельгии провели встречу с Доменикали по поводу нового контракта

Организаторы Гран-при Бельгии Формулы-1 в Спа-Франкоршам в понедельник провели встречу с генеральным директором Формулы-1 Стефано Доменикали. Об этом сообщает корреспондент бельгийского информационного агентства RTBF Гаэтан Виньерон.

«По нашей информации, результаты встречи действительно положительные. Пока ничего нет на бумаге, но мы можем предположить, что объявление о проведении Гран-при в Спа в 2024 году не должно быть отложено надолго.

Пока ещё слишком рано говорить о контракте больше чем на один год, но в игру вступает множество факторов. Формула-1 уважает Спа, и на данный момент переговоры положительные», — сказал Виньерон.