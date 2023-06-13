Организаторы Гран-при Бельгии провели встречу с Доменикали по поводу нового контракта
Поделиться
Организаторы Гран-при Бельгии Формулы-1 в Спа-Франкоршам в понедельник провели встречу с генеральным директором Формулы-1 Стефано Доменикали. Об этом сообщает корреспондент бельгийского информационного агентства RTBF Гаэтан Виньерон.
«По нашей информации, результаты встречи действительно положительные. Пока ничего нет на бумаге, но мы можем предположить, что объявление о проведении Гран-при в Спа в 2024 году не должно быть отложено надолго.
Пока ещё слишком рано говорить о контракте больше чем на один год, но в игру вступает множество факторов. Формула-1 уважает Спа, и на данный момент переговоры положительные», — сказал Виньерон.
Комментарии
- 13 июня 2023
-
13:26
-
13:20
-
12:44
-
12:33
-
11:58
-
11:29
-
11:05
-
10:18
-
00:38
- 12 июня 2023
-
23:45
-
23:03
-
22:05
-
21:50
-
21:20
-
20:36
-
19:25
-
19:07
-
19:03
-
18:05
-
17:43
-
16:37
-
16:32
-
15:11
-
14:10
-
13:32
-
13:26
-
12:52
-
12:34
-
12:05
-
11:03
-
10:27
-
09:42
-
02:18
-
00:52
- 11 июня 2023
-
23:34
Партнерский контент