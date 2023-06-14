Хаккинен: Ферстаппен не надеялся стать хорошим пилотом, придя в Ф-1, потому что уже им был

Двукратный чемпион мира финн Мика Хаккинен высказался о фаворите нынешнего сезона и пилоте «Ред Булл» голландце Максе Ферстаппене.

«Если вы посмотрите на историю Ферстаппена, место, откуда он пришёл, и его тренировки… Теперь его подготовка окончена, и он стал фантастическим пилотом. Он выступал на невероятно высоком уровне ещё до Формулы-1. Он не пришёл в серию в надежде, что здесь он станет хорошим пилотом, потому что он уже им был.

Макс невероятно талантлив, он понимает технические аспекты и командную работу. И у него хватило характера для того, чтобы заставить команду построить для него хорошую машину. Макс всегда впереди, но вопрос заключается в том, кто будет лучше, а это всегда интересно. Михаэль Шумахер выиграл семь чемпионатов, Льюис Хэмилтон выиграл семь чемпионатов, но кто сделает это лучше? Всегда приходит кто-то новый. Я предвижу приход новых пилотов, их ноу-хау невероятны. Больше недостаточно держаться за руль и давить на педаль газа», – приводит слова Хаккинена издание Unibet.