Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хаккинен считает, что Алонсо начнёт терять скорость, если не одержит победу в этом году

Хаккинен считает, что Алонсо начнёт терять скорость, если не одержит победу в этом году
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен высказался о пилоте «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и предположил, что испанец может начать терять скорость в следующем году.

«Алонсо — хитрый старый лис. Я завершил карьеру в 2001 году, когда мне было около 33 лет, и примерно в то же время Фернандо пришёл в Формулу-1, так что легко посчитать, сколько времени он здесь. Он показывает большое терпение, которое необходимо пилоту, чтобы продолжать гоняться, при этом не одерживая побед. Ты приходишь в Формулу-1, чтобы побеждать, и я знаю одно — если он не выиграет в этом году, то начнёт терять скорость. Это закон физики.

Алонсо поднял уровень «Астон Мартин», мотивировал всех двигаться вперёд, но команда проделала хорошую работу и построила хороший болид. Так что эта работа, а не просто появление хорошего пилота, стала причиной хороших результатов. Вопрос в том, что будет дальше», — проводит слова Хаккинена Unibet.

Материалы по теме
Хаккинен: Ферстаппен не надеялся стать хорошим пилотом, придя в Ф-1, потому что уже им был
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023