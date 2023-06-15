Хаккинен считает, что Алонсо начнёт терять скорость, если не одержит победу в этом году

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен высказался о пилоте «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и предположил, что испанец может начать терять скорость в следующем году.

«Алонсо — хитрый старый лис. Я завершил карьеру в 2001 году, когда мне было около 33 лет, и примерно в то же время Фернандо пришёл в Формулу-1, так что легко посчитать, сколько времени он здесь. Он показывает большое терпение, которое необходимо пилоту, чтобы продолжать гоняться, при этом не одерживая побед. Ты приходишь в Формулу-1, чтобы побеждать, и я знаю одно — если он не выиграет в этом году, то начнёт терять скорость. Это закон физики.

Алонсо поднял уровень «Астон Мартин», мотивировал всех двигаться вперёд, но команда проделала хорошую работу и построила хороший болид. Так что эта работа, а не просто появление хорошего пилота, стала причиной хороших результатов. Вопрос в том, что будет дальше», — проводит слова Хаккинена Unibet.