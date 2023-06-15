Фернандо Алонсо ответил на вопрос о шансах на победу в Монреале

Двукратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Канады.

«Фернандо Алонсо выигрывает гонку в воскресенье? Я так не думаю. Но, надеюсь, Гран-при Испании был исключением. На это есть надежда.

Вероятно, наибольший шанс победить у нас был в Монако. Посмотрим, когда у нас будет другой такой шанс. Но обычно мы не оцениваем трассы по такому фактору», – приводит слова Алонсо портал Motorsport-Total.

Напомним, Гран-при Канады станет восьмым этапом чемпионата мира Формулы-1 в текущем сезоне. Он пройдёт с 16 по 18 июня на трассе в Монреале. Сейчас Алонсо занимает третье место в личном зачёте, имея в своём активе 99 очков, отставая тем самым от идущего вторым Переса на 18 баллов.