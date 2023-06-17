Алонсо: у нас не было времени разобраться с обновлениями машины на тренировках
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Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о Гран-при Канады и отметил, что ещё не успел разобраться с обновлениями машины, которые команда подготовила к данному этапу.
«Приятно видеть здесь поддержку и снова выступать перед канадскими болельщиками. Жаль, что мы не смогли выступить в первой тренировке из-за технических проблем. У нас было не так много времени, чтобы разобраться полностью с обновлениями машины, так что придётся проанализировать всё за ночь и постараться узнать больше завтра. Будем следить за метеорологическим прогнозом, так как это может быть неоднозначный день», — приводит слова Алонсо пресс-служба команды.
Гран-при Канады проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнёва с 16 по 18 июня.
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