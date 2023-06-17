Хорнер отреагировал на жалобы Ферстаппена о коробке передач во время тренировки ГП Канады

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал проблемы нидерландца Макса Ферстаппена с коробкой передач во время третьей практики Гран-при Канады.
Во время сессии Ферстаппен несколько раз жаловался на проблемы с коробкой передач, связанные с её нестабильной работой на понижающее переключение.
«Это просто такая настройка. У нас не было возможности её поменять, пока машина ехала. Так что это просто что-то вроде сброса данных.
Мы попробовали такую настройку для влажных условий. В дождь тебе нужна мягкая работа коробки передач на понижение», – приводит слова Хорнера портал RacingNews365.
Несмотря на проблемы, Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике. Квалификация Гран-при Канады запланирована на сегодня, 17 июня, и начнётся в 23:00 мск.
- 17 июня 2023
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