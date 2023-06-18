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Макс Ферстаппен рассказал, почему выиграл поул на Гран-при Канады

Макс Ферстаппен рассказал, почему выиграл поул на Гран-при Канады
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Лидер личного зачёта, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал квалификацию Гран-при Канады, по итогам которой он смог занять первое место.

«Мы внесли некоторые корректировки в машину, и она стала лучше. Условия были непростыми, трасса была очень скользкой, но мы принимали правильные решения и всё получилось.

Мне нравится пилотировать в дождь, я получил удовольствие. Посмотрим, какая будет погода – если будет сухо, всё будет совершенно иначе, но у нас в любом случае хорошая машина», – сказал Ферстаппен на флеш-интервью после квалификации.

Первый ряд сенсационно дополнил пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг, третьем квалифицировался Фернандо Алонсо из «Астон Мартин». Гонка в Монреале состоится сегодня, 18 июня, и начнётся в 21:00 по московскому времени.

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