Баттон оценил перспективы Переса в гонке ГП Канады после 12-го места в квалификации

Чемпион Формулы-1 в сезоне-2009, британец Дженсон Баттон высказался о перспективах пилота «Ред Булл» Серхио Переса в предстоящей гонке Гран-при Канады после неудачного выступления в квалификации. Напомним, мексиканец стал только 12-м.

«Это болезненно. Перес отстаёт от своего напарника и борьбы за титул на одиннадцать мест…. Гонка не будет лёгкой, но я могу представить, что он сможет бороться за подиум», – приводит слова Баттона Sky Sports.

Формула-1 Гран-при Канады. Квалификация.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:25.858.

2. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1:27.102.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:27.286.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1:27.627.

5. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:27.893.

6. Эстебан Окон («Альпин») – 1:27.945.

7. Ландо Норрис («Макларен») – 1:28.046.

8. Карлос Сайнс-младший («Феррари») – 1:29.294.

9. Оскар Пиастри («Макларен») – 1:31.249.

10. Александер Албон («Уильямс») – 1:30.284 (время снято из-за нарушения границ трассы).