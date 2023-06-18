«Не моя проблема». Ферстаппен отреагировал на очередной провал Переса в квалификации

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о том, что его напарник Серхио Перес в третий раз подряд не попал в третий сегмент квалификации на Гран-при Канады.

«Я был бы недоволен, если бы не попал в третий сегмент три раза подряд. Но сейчас я достаточно занят на своей стороне бокса и привожу всё в порядок. Этому я уделяю всё своё внимание и не собираюсь думать о ситуации с Пересом. Команда наверняка над этим работает, но вы спросите у них. Я с пятницы занят улучшением своей машины, а результат Переса не моя проблема», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Макс Ферстаппен стартует с поул-позиции в гонке на Гран-при Канады, Серхио Перес, в свою очередь, показал 12-й результат.