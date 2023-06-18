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«70 кругов квалификации». Алонсо поделился впечатлениями от гонки в Монреале

«70 кругов квалификации». Алонсо поделился впечатлениями от гонки в Монреале
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Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал выступление в гонке Гран-при Канады, состоявшейся сегодня, 18 июня, в Монреале. Напомним, испанец финишировал вторым.

«Если честно, мы надеялись, что будет шанс побороться с «Ред Булл», но на старте мы пропустили «Мерседес». Хэмилтон атаковал всю гонку, мы отлично с ним поборолись. Очень требовательная гонка — это были 70 кругов квалификации. Не знаю, почему нам приходилось периодически беречь машину, инженеры мне не сказали. Надеюсь, в следующей гонке будем давить на Макса сильнее», – сказал Алонсо после выступления.

После девяти этапов Алонсо находится на третьем месте в общем зачёте пилотов, уступая девять очков мексиканцу Серхио Пересу из «Ред Булл».

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