Алонсо — о ГП Канады: думал, что второе место не вернуть после неудачного старта

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о гонке Гран-при Канады, в которой испанец финишировал вторым. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем гонки, представляющий «Мерседес» Льюис Хэмилтон замкнул тройку сильнейших.
«Я думаю, что это была тяжёлая гонка с самого начала. Когда мы потеряли второе место на старте, я подумал, что, возможно, эту позицию нам уже не вернуть, и мне придётся сосредоточиться на парнях позади, Джордже Расселле и, возможно, на «Феррари».
Но потом мне удалось обогнать Льюиса, и у нас было немного больше скорости на том отрезке гонки.
Почему заканчивали на «харде»? У нас не осталось комплекта «медиум». Учитывая укороченную практику в пятницу, мы могли лишь догадываться, как это сработает. Я доволен решением: для нас «хард» был совсем неплохим вариантом», — приводит слова Алонсо RacingNews365.
- 19 июня 2023
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