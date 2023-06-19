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Туррини: будем надеяться, что июльские Гран-при развеют сомнения в «Феррари»

Туррини: будем надеяться, что июльские Гран-при развеют сомнения в «Феррари»
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Известный итальянский журналист Лео Туррини высказался о выступлении команды «Феррари» на минувшем Гран-при Канады. Напомним, Шарль Леклер финишировал четвёртым, Карлос Сайнс – пятым.

«Давайте скажем так: «Да, он движется, этот «Феррари». И это лучше, чем ничего. Помимо Ферстаппена, на подиуме оказались Алонсо и Хэмилтон, а не Леклер и Сайнс. Насколько же хороши Фернандо и Льюис, и как показал себя Албон на такой машине! Несмотря на это, «Феррари» продвигается вперёд.

Впервые в этом сезоне SF23 не уничтожал шины, а стратегия наконец-то оказалась верной. Законно спросить, насколько нетипичная трасса повлияла на выступление. Будем надеться, что четыре июльских Гран-при развеют сомнения. Также хотелось бы избавиться от неловких сцен в квалификации», – написал Туррини в рамках своей колонки.

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