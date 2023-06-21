«Кое-где «Уильямс» отстаёт на 20 лет». Ваулз выступил за пересмотр потолка расходов в Ф-1

Бывший главный стратег «Мерседеса», а ныне руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз выступил за исключение трат на модернизацию инфраструктуры и расходов на программное обеспечение команд из потолка бюджетов на сезон, установленного комиссией Формулы-1.

«В некоторых областях «Уильямс» отстаёт от графика примерно на 20 лет. И я не удивлён, ведь все эти годы команде не хватало инвестиций, чтобы иметь возможность вносить обновления в инфраструктуру, которая просто устарела», — приводит слова Ваулза Formu1a.uno.

В настоящий момент «Уильямс» занимает девятое место в Кубке конструкторов, имея в активе семь очков. Лидером является австрийский гоночный коллектив «Ред Булл», на счету которого 321 балл. На втором месте немецкая команда «Мерседес» (167 баллов). Топ-3 замыкает «Астон Мартин», на счету которого 154 очка.

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