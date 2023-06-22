Даниил Квят поучаствовал в челлендже по угадыванию песен

Бывший российский гонщик Формулы-1, ныне пилот «Премы Рейсинг» в WEC Даниил Квят принял участие в челлендже по угадыванию песен вместе с француженкой Дориан Пен, которая входит в его в экипаж.

Квят и Пен выступали в одной команде, и российский пилот угадал большую часть песен. Против них была команда гонщиц «Премы» из «Академии Ф-1», которую представили Бьянка Бустаманте и Хлоя Чонг.

Права на видео принадлежат Prema Racing

Ранее Квят вместе с Пен и Мирко Бортолотти впервые принял участие в гонке «24 часа Ле-Мана». Россиянин попал в аварию на девятом часу гонки и разбил машину, в результате чего коллектив не смог продолжить участие в заезде и сошёл. К моменту аварии экипаж Квята шёл на пятом месте в своём классе.

Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года.