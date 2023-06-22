Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Квят — 9-й в рейтинге лучших гонщиков «Ред Булл» от Autosport, Ферстаппен — не первый

Квят — 9-й в рейтинге лучших гонщиков «Ред Булл» от Autosport, Ферстаппен — не первый
Аудио-версия:
Комментарии

В честь сотой победы «Ред Булл» в Формуле-1 авторитетное издание Autosport составило рейтинг десяти лучших гонщиков австрийской команды в истории. При этом учитывались пилоты, выступавшие в «Торо Россо» и «Альфа Таури», – вторых командах «Ред Булл».

Российский гонщик Даниил Квят занял в рейтинге девятое место – он выступал за команды системы «Ред Булл» с 2014 по 2020 год. Интересно, что двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен не занял в списке первое место, оно досталось немцу Себастьяну Феттелю.

Рейтинг лучших пилотов системы «Ред Булл» от Autosport:
1. Себастьян Феттель
2. Макс Ферстаппен
3. Даниэль Риккардо
4. Марк Уэббер
5. Дэвид Култхард
6. Серхио Перес
7. Карлос Сайнс-младший
8. Пьер Гасли
9. Даниил Квят
10. Александер Албон

Материалы по теме
Обиднейший сход Квята: россиянин прорывался и разбил машину на «24 часах Ле-Мана»
Видео
Обиднейший сход Квята: россиянин прорывался и разбил машину на «24 часах Ле-Мана»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023