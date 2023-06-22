Квят — 9-й в рейтинге лучших гонщиков «Ред Булл» от Autosport, Ферстаппен — не первый

В честь сотой победы «Ред Булл» в Формуле-1 авторитетное издание Autosport составило рейтинг десяти лучших гонщиков австрийской команды в истории. При этом учитывались пилоты, выступавшие в «Торо Россо» и «Альфа Таури», – вторых командах «Ред Булл».

Российский гонщик Даниил Квят занял в рейтинге девятое место – он выступал за команды системы «Ред Булл» с 2014 по 2020 год. Интересно, что двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен не занял в списке первое место, оно досталось немцу Себастьяну Феттелю.

Рейтинг лучших пилотов системы «Ред Булл» от Autosport:

1. Себастьян Феттель

2. Макс Ферстаппен

3. Даниэль Риккардо

4. Марк Уэббер

5. Дэвид Култхард

6. Серхио Перес

7. Карлос Сайнс-младший

8. Пьер Гасли

9. Даниил Квят

10. Александер Албон