Квят — 9-й в рейтинге лучших гонщиков «Ред Булл» от Autosport, Ферстаппен — не первый
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В честь сотой победы «Ред Булл» в Формуле-1 авторитетное издание Autosport составило рейтинг десяти лучших гонщиков австрийской команды в истории. При этом учитывались пилоты, выступавшие в «Торо Россо» и «Альфа Таури», – вторых командах «Ред Булл».
Российский гонщик Даниил Квят занял в рейтинге девятое место – он выступал за команды системы «Ред Булл» с 2014 по 2020 год. Интересно, что двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен не занял в списке первое место, оно досталось немцу Себастьяну Феттелю.
Рейтинг лучших пилотов системы «Ред Булл» от Autosport:
1. Себастьян Феттель
2. Макс Ферстаппен
3. Даниэль Риккардо
4. Марк Уэббер
5. Дэвид Култхард
6. Серхио Перес
7. Карлос Сайнс-младший
8. Пьер Гасли
9. Даниил Квят
10. Александер Албон
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